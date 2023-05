On 17. detsembri 1989 õhtu. Raadiohuviline skaneerib sagedusi, mida sageli kasutavad politseinikud ja piraatraadio DJd, kui ta komistab mehe ja naise vahelise privaatse telefonikõne otsa. On selge, et nad on armastajad. Mehe hääl kõlab tuttavalt. Raadioamatöör vajutab salvestusnuppu.