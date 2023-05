VAHVA ÜLLATUS ⟩ Eesti punktid Eurovisioonil edastab armastatud jalgpallur Ragnar Klavan

«Liverpool on ajalooliselt väga eriline linn,» rääkis teisipäeva õhtul «Ringvaates» jalgpallur Ragnar Klavan , kellel on Liverpooliga lähedane side.

Klavan tõdes, et Liverpoolis olles ei olnud tal võimalik pubisse lihtsalt õhtut nautima väga minna. «Nad on nii tulihingelised fännid ja soovivad sinust lihtsalt osa saada. Liiga palju on seda,» ütles Klavan saates, lisades, et teda tuntakse ka linnas ära.

Eurovisioonist rääkides tõdes Klavan, et on tänavusi lugusid kuulanud ja tema esikolmik jääb Põhjamaadesse. «Alika nr 1 – ma olen kahevahel, kas Soome või Rootsi –, pigem Rootsi nr 2 ja siis Soome nr 3. Soomel on nii spetsiifiliselt eriline laul, et see võib üllatada.» Ta usub, et Eesti hääletuse võidab Rootsi.