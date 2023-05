FOTOD ⟩ «Siis kui maailm kadus!» Haljalas möllab tolmupilv

Sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul ei ole see Haljala kandis aga sugugi ebatavaline. Vastupidi, kevaditi on tolmupilved seal üsna sagedane nähtus. «Haljala juures on suured lagedad põllud. Need on praegu väga kuivad. Puhanguline lõunakaare tuul keerutas põldudelt tolmu üles, moodustades suure tolmupilve, ja kandis selle üle Tallinna–Narva maantee,» selgitas Kiitsak.