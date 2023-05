«See punane joon oli suuresti USA enda tõmmatud, peegeldades muret, et otsene pöördumine vene rahva poole provotseerib asjatult diktaator Vladimir Putinit,» selgitas ta, «või et selline otsene pöördumine ei toimiks.»

Thomas nentis, et sõjad muudavad siiski suhtumist, ja lisas, et USA välisministeerium on hakanud tootma näiteks Youtube’is ja Twitteris jagamiseks videoid, mille sihtrühm on tavalised venelased.