FOTO ⟩ «See hetk on mul nii hinges.» Mari Ojasaar meenutab varalahkunud kaksikõde

«Nautisime iga hetke»

Õe surma-aastapäeval avaldas ta ühismeedias postituse. «Mäletan, et kui õe haigus raskeks muutus, siis iga järgnev katsumus tundus nagu üks suur õppetund, mille ma läbisin, mina ja Mauri Dorbek. Muidugi oli meid veel, aga kahekesi tõdesime kordi, et kurat, see raske katsumus on möödas, kas saaks nüüd Kiku tagasi,» kirjutas Mari. «Just lõpu poole, kui saatsime ta pisarates haiglasse viimsele teekonnale, polnudki kindel, kas ta sinna enam jõuab. Seda oli meeletult raske teha ja samas jäi üles lootus – ehk saab ta valudest vabaks.»