KUMB KIISUTAS PAREMINI? ⟩ Suurejoonelisele Met Galale tuli kohale koguni kaks kassi

Kassil on isegi oma iPad. Kui Lagerfeldi ei olnud kodus, kirjutasid kassi hooldajad üles, mida loomake teeb, et peremees saaks oma lemmiku elust ülevaate.

Kass kahjuks moegalale tulla ei soovinud. «Paljud inimesed kutsusid mind #METGALA2023 punasel vaibal kõndima, et avaldada austust isale, kuid me eelistasime jääda rahulikult ja hubaselt koju,» teatas Choupette Lagerfeldi konto esmaspäeval Instagrami postituses. «Me avaldame oma isale pärast tema lahkumist austust iga päev ja oleme väga liigutatud, et veel üks päev on talle pühendatud.»