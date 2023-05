Isa ja tütar Kivirähud räägivad reklaamitööst. Andrus 90ndatest: kui õnnestus mingi raha teenida, siis toimus hästi suur pidu, kus kõik joogid olid tasuta

Sa töötasid Šveitsis. Räägi palun sealsest agentuuritööst.

LK: Ma sain aru, et lähed küll teise riiki, aga agentuuriinimesed on ikka täpselt samasugused. Töövestlusele minnes teadsin juba, mida selga panna, et sisse sulanduda. Creative agency’tel on kujunenud välja arusaam, milline üks creative inimene välja näeb – ja see tundub olevat üle maailma sama.

Šveitslased on tohutult töökad ja kohusetundlikud. Kui töölepingus on kirjas, et nad on 8,5 tundi tööl, siis nad seal ka on ja panevad selle minuti täpsusega Excelisse kirja. Mind hoiatati, et ole valmis selleks, et Zürichis on “losers leave” mentaliteet. Kui lähed liiga vara töölt ära, oled loser. Õnneks ma oma töökohas seda ei kohanud.

Välismaalasena tunnetasin, et konkurents on karmim, aga ma tegelt ei oska öelda, kas ka kohalikud nii arvavad. Pigem tahavad loovinimesed hoopiski Berliini minna. Šveitsi agentuur Wirz tegi kampaania – sõitsid mööda Berliini ringi järelhaagisega, millel oli sõnum, et meil ei ole midagi Berliini vastu, kuid kas sa tõesti tahad siin vanaks elada. Tule Zürichisse, kus on hea elukvaliteet. Nad tunnevad, et Berliin varastab nende cool’imad inimesed ära.