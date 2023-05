Jaapan aktsepteeris abordipillid

Iltalehti sõnul on Jaapan lubanud kasutusele võtta aborditabletid ehk riik lubab nüüdsest meditsiinilist aborti. Abordipillid on näiteks Soomes kasutusel juba alates 2000. aastast.

Info pärineb The Guardianist, kus on öeldud, et Jaapani avalik-õigusliku ringhäälingu NHK andmetel maksab meditsiiniline abort koos meditsiinilise konsultatsiooniga 100 000 jeeni ehk umbes 660 eurot. Riiklik tervisekindlustus aborti ei kata.