KAKS ÜHES ⟩ Serena Williamsil oli uhkeks galaõhtuks varuks vahva üllatus ja ta ei olnud ainus!

Serena Williams kinnitas 1. mail Met Galal ehk Metropolitani muuseumi kostüümiinstituudi heategevusgala punasel vaibal, et ootab abikaasaga nende teist last!

Staariderohkel üritusel avaldas endine tennisetäht Williams reporteritele, et nad tulid üritusele kolmekesti, vahendab The Guardian .

Möödunud aastal teatas spordimaailmast pensionile läinud Williams, et areneb tennisest eemale. Ta lisas, et soovib oma pere kasvatada.

30-aastane USA modell avaldas üritusel, et see on esimene kord, kui ta rasedana punasele vaibale on astunud. Kloss on abielus miljardärist ärimehe Joshua Kushneriga ja paaril on 2021. aastal sündinud poeg Levi.