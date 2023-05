FOTO ⟩ «Loodetavasti on kõik korras...» Michael Jacksoni tütar ajas paparatso kaamerasilma ette jäänuna netirahva ärevaks

Netikommentaatorid on aga tähele pannud hoopis miskit muud ning tegelikult on inimesed suuresti mures noore naise tervise pärast.

«Vabandust, aga ma pole kunagi näinud, et ta väga hea välja näeks. Loodetavasti on temaga kõik korras...» ütles üks. Teine lisas, et Paris näeb haige välja.

Tõepoolest, Paris on varem tunnistanud, et on võidelnud sõltuvusega. Mõni aasta tagasi avalikustas Paris, et ta langes teismelisena vägistamise ohvriks. Pärast seda sattus ta depressiooni ja hakkas narkootikume kuritarvitama.