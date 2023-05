NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on lõppudega seotud täiskuu kuuvarjutusega: nädal võib tulla raputav

Neljapäeval jõuab Veenus kvadraati Neptuuniga ning see võib manifesteeruda kahel viisil. Esiteks võib see tõsta inimese kõrgustesse, kus ta kogeb kõike ülendatult, spirituaalselt, loovalt ja maagiliselt. Teiseks võib anda võimsad roosad prillid, mille tulemusel tehakse valearvestus ning pettutakse. Kahtlemata annab see seis igatsuse mingisuguse ideaali ja hingeläheduse järele, kuid eriti just materiaalses maailmas toimetades võib see viia valele teele.