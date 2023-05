MEELESPEA ⟩ Soomlased hoiatavad kaasmaalasi: vältige Eestit külastades just neid sõnu

Vaatamata sellele, et eesti ja soome keel on küll sugulaskeeled, võib ikka ja jälle end naljakast või siis piinlikust olukorrast leida - sõna kirjutatakse samamoodi mõlemas keeles, aga tähendus juhatab meid sootuks erineva asja juurde.

Soomlaste jaoks sümboliseerivad tugeva t-ga «pulmat» probleeme, meie jaoks on «pulmad» ilusaks sündmuseks. Kui soomlane kiidab meie supermarketis odavat kaupa ja kutsub seda «halvaks», siis meie jaoks mõjub ta ebaviisakana - kuidas siis meie kaup nii paha on? Tegelikult tahab soomlane meile hoopis kiitust avaldada - Eestis on endiselt odav.

Soomlaste jaoks ei ole nendes eelnimetatud sõnades midagi imelikku, nad teavad, mida need tähendavad ning ekslikult neid ei kasuta. Küll võivad need sõnad aga eestlaste jaoks nalja ja segadust pakkuda.

Kui eestlane räägib Soomes veskist, tuleb tal meeles pidada, et tegu on põhjanaabrite jaoks tualetti sümboliseeriva sõnaga. Ka hallituse puhul ei ole tegu, mitte näiteks hallitusseenega leival, vaid hoopis valitsusega. Kalju otsa naljalt ronida ei saa, sest tegu on kiilakaga ning linna pole igal ühel asja - seal viibivad inimesed, kes on «rootsi kardinate taga» ehk tegu on vanglaga. Toidupoodi minnes ei pakuta eestlasele kindlasti mitte kauba peale kassipoega, kui räägitakse kassist, tegu on lihtsalt kilekotiga.