Printses Charlotte tähistas kaheksandat sünnipäeva eriti kultuurselt

Hello Magazine kirjutab, et laupäeva õhtul Kuninglikku Ooperimaja külastanud publiku sõnul viis Walesi printsess Kate tütre varakult sünnipäeva tähistama ning koos vaadati balletietendust «Tuhkatriinu». Pole üldse üllatav, et sünnipäeva nii tähistati, sest Charlotte suisa armastab balletti.