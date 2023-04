ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: volbriöö leping kuradiga justkui koalitsioonileping või pakt Kaja Kallasega

Kõigepealt ongi oluline teada – nagu kirjutab Eisen oma "eesti mütoloogias", et ettevaatlik inimene ei tohi nõiasabati öösel sugugi magada, muidu tuleb kuri majapidamisse, justnagu täna Nursipalu aktivistide meelest. "Õnnestub nõial peremehe valvamisest hoolimata nõiduse aineid kusagile asetada, peab peremees nõiduse ained sedamaid ära põletama", õpetab Eisen ja lisab: "nõid on rahvale päris Egiptuse nuhtluseks: ta toob haigusi ja tõbesid, tapab inimesi ja loomi, moonutab inimesi libahuntideks ja mõnesugusteks loomadeks, puudeks, kivideks" jne.

Laialipuhutud sool ja mürgine õlu

Kajavere valitseja süüdistas 1687. a talupoeg Tõnu koalitsioonipakti sõlmimises Saatanaga, kes Tõnu kaudu on ennekuulmatut häda saatnud Kaupe Jürgeni pojale Adole ja Jürgeni sulasele. Selle ütluse kaitseks tõi valitseja-härra välja, et Polli Hans käis nendega kõrtsis kümme kuni kaksteist korda, siis aga suri kohe ära.

Kaupe Ado kinnitas, et ta on kaebealust Tõnu näinud kolmel korral. Esimesel korral verise kirvega, kui Tõnu sosistas nõiasõnu. Teine kord hiirena, kes vedas värske heina koormat. Kolmas kord kuuejalgse vanamehena, kes kandis kaenlas kaht raamatut. Tema, Ado kirjutas oma nime valgesse raamatusse ja Savora Mart süüdistas Tõnu, et too oli soola laiali puhunud, kurat oli tulnud soola peale ja ühines temaga õhtusöömalauas.