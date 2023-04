FOTO ⟩ «Üsna kiiresti oli neil tuletõrjeautot kohal!» Tallinnas süttis kaubanduskeskuse fassaad

Facebookis jagas põlengust fotot Riigikogu liige Juku-Kalle Raid, kes ise kohapeal viibis. «Läksin ainult korraks poodi, aga ennäe, kasiino juba põleb! Ilmselt on äsja lahkunud keegi pettunuvõitu kaotaja ja väheke selleks mitte ettenähtud kohas suitsetanud,» kirjutas Juku-Kalle Raid.

Juku-Kalle tõdeb Elu24-le, et pikemalt ta sinna passima ja vaatama ei jäänud. «Üsna kiiresti oli neil tuletõrjeautot kohal, las nad selgitavad välja, kes selle põlema pani!»

Päästeamet kirjutas veidi enne kella kuute õhtul Twitteris, et Täna kell 17.21 teavitati Haabersti Rimi Hüpermarketi põlengust. Seinal põles reklaamsilt, käis tuleleviku kontroll katusel. Mõnikümmend minutit hiljem andis päästeamet teada, et välisfassaad ja reklaamsilt on hetkel kustutatud, käib tuleleviku järelkontroll ja ruumide tuulutus. Töötas sprinklersüsteem, mis nüüdseks välja lülitatud ning inimesed evakueeritud.