Häälesaates osalenud Anna Siitan andis koos bändiga välja albumi

Televaatajate ees esines Anna hooaja viimases «Ma näen su häät» saates Maailmapäästjana. Anna rääkis hiljem, et on pühendanud kümme aastat keskkonnateemadele ning töötas Austrias elades Greenpeace'is.

Samuti viljeles ta Austrias elades rokkmuusikat ning esines suisa naistevanglas. Nüüd on Anna koos oma bändiga Night Flies välja andnud esimese täispika albumi nimega «Smooth».

Anna ütleb, et lood on kirjutatud viimase paari aasta jooksul ja nende loomisel on ammutatud inspiratsiooni rokimaailma suurkujudest.