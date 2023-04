VIDEO ⟩ «Ma ei saa 80-aastaseks.» Michael J. Foxi võitlus Parkinsoni tõvega muutub aina raskemaks

Kultusliku ulmekomöödia «Tagasi tulevikku» staar Michael J. Fox kirjeldab uues intervjuus CBS'iga lähemalt oma 30 aastat kestnud võitlust Parkinsoni tõvega ning kuidas haigus on tema üle võitu saamas.

Ajakirjanik Jane Pauley ütleb klipis Foxile, et ühel hetkel saab haigus ta kätte ning on tema aeg minna. «Jah, selle käsi on juba uksel,» tõdeb Fox.

«Ma ei valeta. See läheb karmimaks. Iga päevaga on see aina raskem,» sõnab Fox.

Seejärel selgitab mees, et tal tehti selgroolt healoomulise kasvaja eemaldamiseks operatsioon, kuid protseduur ajas tema kõndimise sassi ja nii hakkas ta teisi kehaosi, sealhulgas käsi, küünarnukki, nägu ja käsi lõhkuma.

Ta lisab, et Parkinsoni tõvest tingitud suur suremus on paljuski seotud on kukkumisega ja toidu aspireerimise ning kopsupõletiku saamisega.

«Sa ei sure Parkinsoni tõvesse. Sa sured Parkinsoni tõvega,» lisab Fox lõpetuseks, tunnistades, et on mõelnud surmale palju.

Foxil diagnoositi ajuhäire 29-aastaselt. Sellest ajast saati on ta olnud haiguse uurimise juhtivaks propageerijaks. 2000. aastal asutas ta Michael J. Foxi fondi, et aidata avalikkust harida ja uuringuid rahastada

Michael J. Fox. 20.01.2023. Park City, Utah, USA. Foto: JPA / AFF-USA.com