Alika esindab Eestit Eurovisioonil looga «Bridges». Viimastel kuudel on lauljatar koos teiste Eurovisioonil osalejatega mööda Euroopat ringi tuuritanud. «Eurofännid olid hästi toetavad,» ütleb Alika, et esinemised eri riikides on jätnud talle sooja tunde.