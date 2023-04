ELU25 ⟩ Märt Läänemets: karupoeg Puhhi kuritööd kommunistlikus Hiinas

Üks tont käib ringi mööda Hiinamaad. Oh ei, see ei ole kommunismitont, millega Karl Marx ja Friedrich Engels hirmutasid Euroopat 1848. aastal oma Kommunistliku partei manifestis. Kommunismitont on Hiinas ammu lihaks saanud ja ligi saja miljoni pealise parteihüdrana Hiina täielikult oma kontrolli alla võtnud, ajades oma kombitsaid üha enam laiali kogu maailmas.

Tont, kel pole võimu, naftat ega dollareid

Aga viimased kümmekond aastat on hiina rahvast ja paljusid teisi üle ilma lõbustanud hoopis üks teine tondike, kes näikse kummalisel kombel just parteihüdrale ja selle kõikvõimsale esimehele üsna suurt hirmu nahka ajavat. Suuremat kui Ameerika imperialism ja äraneetud kapitalistlik maailmakord kokku. Nagu elu on näidanud, on viimaseid üsna kerge ümber sõrme mässida ja edukalt kommunismihüdra teenistusse rakendada, sest pole ju tähtis, mis värvi on kass, kui ta aga hiiri püüab.

Kuna tüseda ja enamasti meemiliselt tõesti Puhhi meenutava muheda näoga Xi võrdlus näis rahvale peale minevat, järgnes Xi-Puhhi meeme laviinina.

See uus tondu on hoopis teist tõugu. Temal pole ei väge ega võimu, ei naftat ega dollareid. Aga tal on võime inimesi naerma ajada. Ja kus inimene naerab, seal kaotab kurat oma võimu, nagu loeme ühest õige heast vanast lasteraamatust „Tim Thaler ehk müüdud naer“ (1970. aasta eestikeelses väljaandes lk 163).