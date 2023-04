VIDEOD ⟩ Henessi Schmidt elust Ugandas: kana ma tapnud ei ole, aga nägin pealt, kuidas see käib

Henessi Schmidt (27) algatas Aafrikas heategevusorganisatsiooni Little Bridge Foundation , et aidata kogu teenitud tulu eest Ugandas ehitada valmis lastekodu, luua kogukonda juurde töökohti ning viia läbi mitmeid loodussõbralikke töötubasid. Naise loodud heategevusorganisatsioon aitab sealset kogukonda ja lastekodulapsi.

Nüüd on aga Henessi Ugandaga sügavamalt seotud. Ta on sealt saanud endale sealt väga ilusa perekonna ning ema Madina, kes seal väga paljude laste eest hoolitseb, võttis ta endale tütreks.

Henessi jagab oma viimases Instagrami videos ema Madina selga mudides, et selleks, et Uganda «perekonnaga liituda», tuleb esmalt tappa kana. Henessi kinnitab Elu24-le, et tema seda teinud ei ole. «Ma olen ainult pealt näinud, kuidas see käib,» nendib naine.

Praeguseks on Henessi Ugandas olnud juba poolteist nädalat ja tegeleb lastekodu renoveerimisega, mille jaoks koguti raha Eestis One World festivaliga. «Loodame kolmapäeval oma lastekodu avada,» räägib Henessi lootusrikkalt.

«Lisaks tulid just lapsed koolist - juba neli veerandit on nad saanud läbi meie haridus-sponsorlusprogrammi koolis käia ja sain seekord ka koolist kätte nende tunnistused. Ilus on näha, kuidas nad tublisti arenevad ja paar meie last on isegi oma klassi parimad!» tunneb naine uhkust.