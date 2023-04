VIDEOD ⟩ «Armastuse maleva» Angela julgustab inimesi toorest liha sööma

Tõsielustaar ja eratreener Angela Absalon ehk fitangela on alustanud uue teekonnaga - tundub, et naisest on saanud toitumisnõustaja. Ja mis on Angela põhitoit? Toores liha ja madala mürgisusega puuviljad. Vähemalt nii väidab neiu enda uues Instagrami kasutajas, mis on puhtalt karnivoorsele toitumisele pühendatud.

Angela jagab mitmeid videoid, kus ta sööb toorest veisemaksa ning naudib seda täiel rinnal.

«TikTok on mu videoid üle kuue korra maha võtnud, aga teate, mis mul on? Mul on veisemaks. Ja mul on suva!» räägib Angela viimases videos ning julgustab inimesi maksa sööma.

Uue Instagrami kasutaja lõi Angela aprilli alguses. Seal jagab ta igapäevaselt enda toitumist ning näitab, milliseid toite süüa ja mida vältida. Ja muidugi seda, kuidas ta toorest liha sööb.

Angela on TikTokis saanud suurt vastukaja selle kohta, et ta inimesi toorest liha sööma julgustab. Inimesed kardavad, et nii võib saada külge mõne ohtliku bakteri, kuid Angelat interneti kommentaatorid ei huvita - tema sööb toorest liha hea meelega edasi!