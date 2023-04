VIDEO ⟩ Vaata kõige šokeerivamaid hetki Kardashianite kolmanda hooaja treilerist

Kendall Jenneri sõnul Khloé ei maga ning on palju kaalust alla võtnud. Treileris ütleb Khloé, et melanoom on surmav ning olukord oli palju tõsisem, kui ta eeldas.

Kourtney vs. Kim

Kendall üritas treileris Kourtney tundeid selgitada, öeldes, et Kourtney tundis, et tema pulmasära oleks nagu temalt ära võetud. Kim kaitses end ning ütles, et on segaduses sellest, kuidas selline narratiiv Kourtneyle pähe võis tulla.

«Inimesed arvavad, et see on arusaamatus. See pole nii,» ütles Kourtney treileris. «See on see, kes ta oma hingepõhjani on,» rääkis Kourtney Kimi järjekordsest käitumisest. Õed Kylie ja Kendall ütlesid, et näevad vaidluse mõlemaid pooli. Õe Khloé sõnul on need pinged Kourtney ja Kimi vahel juba ammusest ajast.