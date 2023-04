ELU25 ⟩ Peeter Espak: mina – allasurutud pensionär ja perverdiks peetav kuukekuine laps

Kui pinsipäev läheneb, identifitseerin ennast iga kuu alguses aga kohe ka pensionärina. Minu vanusliku sättumuse mitteaktsepteerimine apartheidivõimu poolt on mulle juba valmistanud sedavõrra kannatusi, et kaalun tõsiselt eutanaasiat (mida taaskord riik mulle ei võimalda iganenud seaduste tõttu!), kui kohe miskit kähku ei muutu. Kes on mingi vaene ja pensionär, et tema saab sotsiaaltoetust ja penssi ning mina ei saa? Miks meil on selline vahetegemine selle üle, kes on invaliid, kes pensionär, kes auto ja kes inimene? Ja ometigi on meie oma põhiseaduses mustvalgelt kirjas, et seadusega on „keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel“.