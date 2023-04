«NEED 12 AASTAT JÄÄVAD IGAVESEKS MEELDE!» ⟩ Ajakirjanik Krista Lensin jättis truu kaaslasega hüvasti

«Ja nii ta läks... rahulikult, oma kodus, pea minu süles ja Simone kallistuste saatel igavesse unne,» jagab Krista Lensin sotsiaalmeedias, et lahkunud on tema neljajalgne sõber. «Mitte kõigile ei anta elus võimalust kohtuda oma hingeloomaga, kuid mul see võimalus oli.»

Lensin märgib, et truu sõber Lõvi tundis viimase hetkeni, kuidas teda tohutult armastati. «Need lõputud kõned sõpradelt ja lähedastelt, kallistused ja paid Lõvi vanale väsinud peale... ta teadis lõpuni, et ta oli hoitud, armastatud ja et need 12 ja peale aastat jäävad meile igaveseks meelde,» meenutab Lensin lahkunud sõpra, lisades, et Lõvi jookseb nüüd meeletu kiirusega kutsade vikerkaarele. «Ma tean, et tal oli aeg minna. Me ei unusta sind iial, kallis Lõvi! Aga ikka on nii valus!»