ARMSAD FOTOD ⟩ Heelia Sillamaa tähistab pisipoja esimest sünnipäeva: vahel teeb see beebide elu täitsa kadedaks

Nüüd jagab Heelia ühismeedias poja esimese sünnipäeva puhul armsaid fotosid. «Pärdil on täna sünnipäev ja seda ei juhtu iga päev! Juhtub ainult kord kuus nagu beebidel kombeks. Vahel teeb see beebide elu mind täitsa kadedaks,» kirjutab Heelia fotode juurde. «Saaks isegi päev läbi süüa ja magada ning iga kuu sünnipäeva pidada – oleks see vast elu!»

Heelia sõnas toimetusele, et nad on tegelikult alati olnud üpris tagasihoidlikud sünnipäevade tähistajad. «Täna tuleb pere siiski tõesti kokku: vanaema ja vanaisa ning onu, homme tädi oma perega. Kui antakse põhjus tähistamiseks, siis tuleb sellest ikka viimast võtta,» ütles Heelia. «Ainult esimesel eluaastal on inimestel see privileeg, et iga kuu võib sünnipäeva tähistada, ilma et seda imelikult vaadataks,» lisas ta naljatledes.