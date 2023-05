«Saatesari ei ole kellegi tellitud, ERR teeb oma programmi kohta otsused ise.» Majandusministeerium maksab ETV saate eest üle 100 000 euro

Majandussaade on pärast esimese osa linastumist aga suurt tähelepanu pälvinud just oma maksumuse tõttu ning möödunud nädalal kirjutas Delfi , et käivad majandusministeerium ja selle allasutused, nagu KredEx ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, käivad saate eest välja 110 000 eurot.

ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe sõnab, et saadete konkreetsete teemade ja sisu üle on otsustusõigus ERRil.

Helemäe lisab, et ministeeriumi projektitoetus pole mõeldud vaid kevadel linastuvaks neljaks osaks, vaid ikka kogu sarja valmimiseks. «Kevadel jõuab eetrisse neli osa, saatesari jätkub sügisel ja kokku on planeeritud toota 20 osa,» ütleb Helemäe.

«Saadete ja teemade käsitlusel on ERR jätkuvalt sõltumatu ja sisu, teemade valiku ning tootmise eest vastutab ERR,» rõhutab Helemäe. «Nagu kõikide koostööprojektide puhul, kehtib ka selle saatesarja puhul sõltumatuse klausel. Sihtfinantseeritud projektide puhul on lepingusse alati lisatud tingimus, et saadete konkreetsete teemade ja sisu osas on otsustusõigus ERRil.» Helemäe lisab, et saatesari ei ole kellegi tellitud ja ERR teeb oma programmi kohta otsused ise.