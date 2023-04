KUULUD NENDE HULKA? ⟩ Need inimesed on kõige kontrollimatumad: nad ei ole loodud rutiinidest kinni pidama

Inimese Disaini süsteem on ühtne süntees astroloogiast, I Chingist, kabalistlikust «elupuust» ja hinduistlikust tšakrasüsteemist. Kõik on alguse saanud ühest allikast ning Inimese Disain on need erinevad vaimse tarkuse vormid taas uuesti kokku üheks liitnud.

Seekord vaatame üht konkreetset näitajat Inimese Disaini kaardis, mis võib olla kas defineeritud või defineerimata. Kui see on defineeritud, siis on inimesel see omadus loomupäraselt olemas - see üks erinevatest killukestest, mis moodustab tema põhiolemuse.