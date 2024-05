SÄÄSED AJAVAD HULLUKS? Bioloog jagab nippe tüütute pinisejate peletamiseks

Tartes ütles, et sääski tuleb sel aastal palju ning tänavust sääseaastat saab seletada eelkõige sademete ja suurvee rohkusega. «Need sääsed, kes on meil kõige arvukamad, sigivad valdavalt väikestes ajutistes sadeveelompides – mida rohkem on vett, seda rohkem on sääski,» rääkis Tartes.

Millised on tema soovitused inimestele, kes sääski absoluutselt taluda ei suuda?

«No koduses elamises on olemas hästi lihtne ja odav vahend nimega putukavõrk,» ütleb Tartes. «Nende akna ette panemine on väga lihtne.»

Kuidas aga õues viibides olukorda talutavamaks teha? Tartesel on selleks tabav nipp.

«Soovitus on esimesel kevadisel sääsel end lasta rahulikult lõpuni imeda. Kõik sääsesüljega meie organismi sattunud valgud, neid hakkab organism hävitama ja selline kogemus jääb immuunsüsteemi mällu. Talvel, kui sääski pole, läheb organismil natuke rohkem aega, et immuunsüsteem jälle ellu äratada ja aktiivseks teha. Et siis kui esimene sääsekogemus tagasi organismi tuleb, siis hiljem suvel, kui sääsk juhtub imema, on meil seda lihtsam nii-öelda üle elada või taluda.»

«Rahu tegemine on number üks asi, mis aitab. Kui me läheme ärevaks, siis meie hingamine kiireneb, ainevahetus kiireneb ja me hakkame enesele teadmata eritama aineid, mis rohkem sääski meie juurde meelitavad,» lisab Tartes.