GALERII ⟩ Piilu kaadri taha: mis toimus saate «Tähtede täht» salvestusel

«Mulle meeldib, kui mu elu on kiire ja mul on palju asju kalendris kirjas,» rääkis Synne Valtri, kelle sõnul on «Tähtede täht» pugenud talle sügavale südamesse. Saate lõppemine teeb finalisti suisa kurvaks. «Kui saade läbi saab, siis ma arvan, et minu hinge täidab üks suur tühjus ja ma mõtlen, et mis nüüd järgmisena teha.»