Venemaa presidendi Vladimir Putini öine tormamine Kremlisse ööl vastu neljapäeva tõi kaasa uue oletuste ja teooriate laine. Juba varem on spekuleeritud nii tema füüsilise kui vaimse tervise ja ka käitumise teemal. On arvatud, et tal on hulk haigusi, kuid mitte ühtegi neist ei ole tõestatud ja Kreml on seni kinnitanud, et president on hea tervise juures.