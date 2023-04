Kruiisilaevaga Hawaiile teel olnud reisija kukkus üle parda ning kadus

USA rannavalve avalduse järgi saadi teisipäeva hilisõhtul kruiisilaevalt Quantum of the Seas teade mehest, kes kukkus üle parda. «Kruiisilaev viibis sündmuskohal umbes kaks tundi. Kasutasime reisija päästmiseks kuut päästerõngast, kuid otsingud olid tulemusteta,» teatas rannavalve.

Kruiisifirma Royal Caribbean tegi ühismeedias avalduse, milles kinnitas, et reisija on siiani kadunud.

«Üle Vaikse ookeani sõites kukkus Quantum of the Seasi pardal olnud reisija üle parda,» teatas ettevõte CNNi sidusettevõtte Nine News teatel. «Laeva meeskond alustas kohe otsingu- ja päästeoperatsiooni ning teeb tihedat koostööd kohalike võimudega,» märkis ettevõte.