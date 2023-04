ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: täna jälle me joome bensiini elik Riigikogu kütusepanijate «traagiline» lugu

Me muidugi võime ette kujutada, kuidas Reitelmann otsustas viimasel viiel tunnil hakata suhtlema valijatega Eesti eri nurkades, kiiresti ning suurtel hulkadel.

Aga me ju teame, et see on täielik jama. Vend mõtles Riigikogust lahkuda võimalikult täis paakidega. Isegi Henn Põlluaas imestas: Reitelmannil ei saa ju olla autot, kuhu paaki mahuks ligi 300 liitrit bensiini.

Vahvad hulgitankijad

Riigikogu liikmel on tõepoolest võimalik hulgitankida, selleks eraldatakse bensukaardid, ma isegi ei kujuta ette, kas bensujoomise võimalusel mingid piirid eksisteerivad. Praegu käib mingi jutt limiidi kehtestamisest. Alles nüüd. No loodame. Äkki saab Tõnu Trubetsky ja Vennaskonna poolt esitatud loo "Täna jälle me joome bensiini" järgi elatud elu kontrolli alla?

Meie autoasjanduse esikangelane parlamentaarses ajaloos oli muidugi Mihhail Stalnuhhin, kellele Eesti riik muidu üldse ei meeldi. Välja arvatud siis, kui kütust saab. Juhilubadeta taat Mihhail suutis endale liisida autosid, näiteks abikaasa nimele, loomulikult neid ka tankida ning jääda justkui õigeks inimeseks: mis see teie asi on, mina imen Riigikogu kaudu välja viimse kui bensutilga ning kõik autod, mida seadus võimaldab.

Meie autoasjanduse ja bensiinitankimise esikangelane parlamentaarses ajaloos oli muidugi Mihhail Stalnuhhin.

Ma tegelikult ei usu, et riigikogulase jaoks ette nähtud maksumaksjate taskust pärinev kütuselimiit võiks kahjustada rahaliselt märkimisväärselt eelarvet, ent tegemist on pigem õiglustundega. Kui töösõitu sooritad, saame ju asjast aru, ent kütusekaanimine lihtsalt isiklikel huvidel ei tundu küll väga äge mõte ja on üsna kesine vaatepilt.

Ostap Bender, kellest loo alguses pajatasime, oli teel Tšernomorski linna (silmas on peetud Odessat), et saada kätte müütiline miljon rubla. Ja just tee peal avastas ta, et "autode tähesõidu raames" vedeles tee peal vaaditäis lennukibensiini. Autojuht Kolevitšile meeldis muidugi lennukibensiin.

Nõme, kui ka meie Kozlevitšid kujutavad ette, et saavad maksumaksja "lennukibensiiniga" sõita ükskõik millisesse punkti ja ükskõik kui kaugele – kuhu aga pähe tuleb!