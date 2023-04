Andekas Eesti muusik jagab Brasiilias laululavasid koos tõeliste bossa legendidega

Rio de Janeiro on pea 7 miljoni elanikuga suuruselt teine linn Brasiilias. See on samba ja bossa sünnimaa, kus kirge muusika ja tantsu vastu on tunda igal sammul. Riost on tuule tiibadesse saanud muusikamaailma tõelised legendid - Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, Sergio Mendes ja paljud teised.