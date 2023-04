«Ime võib-olla üldse, et ta elus on.» Lapsena tänaval kerjanud Meelisest sai edukas tippjuht

Neljapäevase «Südamesoovi» saate peategelase lapsepõlv viib meid tagasi metsikutesse 90ndatesse. Meelise vanemate alkoholism röövis talt turvalised koduseinad ja lahutas ta õdedest-vendadest. Ta on näinud elu tänaval ja saanud õpetust Puiatu erikoolis. Just hirmutav minevik on see, mille ta on oma kasuks pööranud, ning nüüd on ta haritud ja edukas tippjuht.