«Südamesoov» toob vaatajani loo karmi lapsepõlvega mehest, kes nüüd ise lastekodulastele kodutunnet loob

Meelise mälestused poisikeseeast on täis südantkriipivaid lugusid, millest kõigest on mees välja tulnud veel tugevama ja parema inimesena.

Üles kasvades kuulis Meelis nii mõnelgi korral: «Joodikute laps, sinust ei saa muud kui pätt ja joodik.» Selline sildistamine haavas Meelist väga ning ta on võtnud eesmärgiks tõestada vastupidist.

Just vanemate alkoholism pööras pea peale nii Meelise kui tema õdede-vendade lapsepõlve. See aeg jääb metsikutesse 90ndatesse, kui äsja taasiseseisvunud Eesti ehitas uuesti üles oma riiki ja süsteeme. Niisiis pole imestada, et Meelis jäi noore riigi hammasrataste vahele, tema lapsepõlve kuuluvad nii õpingud Puiatu erikoolis kui ka aastad, mil ta elas suisa tänavaelu, kerjates raha ja saates korda pättusi. Nii mõnelgi korral oli sekeldusi politseiga.

Tagantjärele tundub talle endalegi šokeeriv, et 11-aastaselt tuli tal teinekord süüa otsida prügikastist ja sooja saamiseks joodi poistega viina. Ometi ei süüdista ta oma karmis minevikus vanemaid ja ütleb, et on selline, nagu ta on, just tänu oma vanematele, kes mõlemad lahkusid elust, kui Meelis oli noor.