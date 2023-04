TEISIKUD? ⟩ Jüri Butšakov sarnasusest tuntud näitlejaga: mulle on elus seda umbes 500 korda öeldud

«Mulle on elus, ma kujutan ette, vähemalt 500 korda öeldud, et ma näen välja nagu Jan Uuspõld,» sõnas Jüri Butšakov. Näitleja ülesandeks oli ära arvata, kas väide on õige või vale. «No võib-olla küll. Sul on ka samasugune lõug, natuke kirvega raiutud. Kõrvad ka sellised nagu mul,» mõtiskles Uuspõld. Küsimusele, millal sarnasust viimati märgati, vastas Butšakov, et viimasel ajal on seda mainitud vähem, aga hiljuti tehti seda sotsiaalmeedias, kui ta endast pildi postitas. «Üks inimene kommenteeris, et ma vaatasin, et Jan Uuspõld alguses.»