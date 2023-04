«Pisike tütar annab reisile mõnusalt värske perspektiivi.» Egert Milder põrutas kaheaastase lapsega kahekesi Gruusiasse

«Ärkasime näiteks täna kell 7, sest läheme Milliga kahekesi reisile. Kaks tundi oli kodus aega ettevalmistusteks, aga hambaid pesta nagu ei jõudnudki,» kirjutas Egert nädal tagasi Instagrami postitatud pildi pealkirjas. Hambad said õnneks lennujaamas pestud ja lennuk viis reisisellid Gruusia pealinna Thbilisisse.

Miks just Gruusia? «See maa on meie pere jaoks olulisel kohal,» ütleb Egert. «Elasime abikaasaga siin kolm aastat, abiellusime siin ja esimese lapse sündides teadsin, et enne kolmeaastaseks saamist pean talle seda Euroopa rõdu kindlasti näitama.»

Egert tõdeb, et kuna see on juba teine reis, mis koos tütrega kahekesi ette sai võetud, siis üldjoontes oli teada, mis saama hakkab.

«Sõbrad on naljaga pooleks öelnud, et lapsega reisile minnes ei ole tegemist puhkusega, vaid lapse eest hoolitsemisega kuskil teises linnas. See võib küll tõele vastata, aga isiklikult ei ole ma kunagi reisilt just puhkust taga ajanud,» ütleb Egert ja lisab, et tema silmis on põhirõhk seiklusel ja millegi uue kogemisel.