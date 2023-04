KLÕPS ⟩ Tartumaal tervitas kohalikke maha sadanud rahe

Sünoptik Kairo Kiitsak jagab enda Facebooki seinal, et kolmapäeval Lõuna-Eestis sähvinud äikesega kaasnes ka rahesadu.

«Heitlik aprill,kust tuul sealt meel,» nentis üks kommentaariumis. Mitmed aga sõnasid, et tuleb talvejoped jälle välja otsida. «Just eile ütlesin, et küll jõuab talv ka meid korra veel üllatada!» naljatleti fotode all. «Otsige kasukad välja tagasi!»