«Me teadsime, mida olime teinud.» Elmar Vaher räägib avameelselt talle esitatud kahtlustustest

Saates räägib Vaher, et tegemist oli tavapärase tööpäeva hommikuga, kui kaitsepolitsei (KAPO) tuli teda kinni pidama, millele järgnes tema kabineti läbiotsimine ning hiljem tema ülekuulamine KAPO majas. «Minus oli ka väike rahu, sest ma teadsin, mis me olime teinud,» ei olnud Vaher enda sõnul murelik, sest PPA oli adresseerinud selle probleemi juba siseministeeriumisse, kust toona olla väidetud, et kõik on hästi.