REKORDILINE HÜVITIS ⟩ Kaja Kallast kohtus esindav advokaat Ants Nõmper: sellesse skandaali tõmmati peaminister teadlikult

Nõmper tsiteeris ka kohtuotsust: «Kohus leiab, et käesoleval juhul on kostja, vandeadvokaat Paul Keres teadvalt valede faktide ja ebaõige väärtushinnangu andmisega tahtlikult rikkunud advokaadi kutse-eetika nõudeid ning püüdnud avalikkust eksitusse viia hageja isiku au ja väärikust kahjustavate ning teda näiliselt süüstavate andmete esitamisega.»

Ka rõhutas vandeadvokaat, et 15 000 euro suurust kahjutasu ei soovinud Kaja Kallas endale, vaid see summa tuleb välja maksta vähiravifondile Kingitud Elu.

Kaja Kallas: tõde tõuseb ja vale vajub

«Mul on hea meel, et tõde on jalule seatud, aga mul on südamest kahju, et üldse tuli valede ümberlükkamisega tegeleda. Teiste inimeste – ka poliitikute – laimamiseks ei ole mingit õigustust kellelgi. Ei advokaatidel, ajakirjanikel, kolleegidel-poliitikutel ega ükskõik kellel, kelle sõna ja mõte ühiskonnas levivad. Enne mõtle, siis ütle, nagu kõlab Eesti rahvatarkus,» lisas Kallas.