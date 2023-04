ASTEROIDIDE SÕNUMID ⟩ Nemesis näitab, kus ja millisel kujul me kohtame oma vaenlasi ja karistajaid

Nemesise roll suhetes

See ei tähenda, et tegu peaks olema otseselt meie vaenlasega – ta võib olla väga lähedane inimene, kelle suhtes kogetakse ka väga armastavaid tundeid, kuid ta kipub käituma ikka ja jälle “nagu vaenlane”. Kui Nemesis on kahe sünnikaardi vahel tugevalt aktiveeritud, toob see kaasa keerulisi tundeid ja paraku vähemalt ajutist usalduse puudumist. Samas on võimalik, et see inimene tahab meile õpetada ja näidata midagi, mida me ise enda kohta näha ei taha. Ent võib tunduda, et partner tahab meid pidevalt karistada. Võib olla palju süüdistamist, vigade otsimist ja kellegi patuoinaks tegemist.