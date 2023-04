Nii nagu inimene võib sattuda sõltuvusse kõigest, mis tekitab suuri naudingutundeid ja heaolu, võib ta sattuda sõltuvusse ka armastusest. Enamasti on selle põhjuseks küll läheduse puudujääk varajases lapsepõlves ja rahuldamata jäänud vajadused ning individuaalne sünnikaart võib peegeldada, kas ja kuidas need teemad inimese elus väljenduvad.

Kui keskendume vaid sodiaagimärkidele, on võimalik tuua välja need, kellel on kõige raskem kujutada ette elu ilma armastuseta ning seetõttu ka suurem kalduvus sellisele sõltuvusele, juhul kui nende varased armastusekogemused on olnud valulikud. On nii neid, kes suudavad tundeid mõistusega paremini kontrollida, kui ka neid, kelle tundemaailm on rohkem nagu peatamatu võimas juga.