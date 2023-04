Algselt 2017. aastal kohtule esitatud hagi arutamist on mitu korda edasi lükatud, kuid nüüd see lõpuks toimus, vahendab Reuters .

Kohtuasja raames pidid vandekohtunikud kuulama kahte laulu: Ed Sheerani lugu «Thinking Out Loud» ja Marvin Gaye «Let's Get it On». Kohtus ongi arutelu all üks küsimus: kas Sheerani loo näol on tegu plagiaadiga?