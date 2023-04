Putin sai oma tehisintellekti

Iltalehti digitoimetus kirjutab, et Reutersi andmetel on Venemaa president Vladimir Putin saanud oma tehisintellekti.

Sberbank ütles, et GigaChat oskab paremini vene keeles vestelda kui tema konkurendid. Pank on investeerinud suuri summasid tehnoloogilisse arengusse, et muuta riik lääne tehnoloogiatest vähem sõltuvaks.