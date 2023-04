Mattel toob turule Downi sündroomiga Barbie-nuku

Iltalehti annab teada, et Mattel toob turule uue Barbie-nuku. See nukk erineb aga märgatavalt varasematest Barbiedest, nimelt on uuel nukul Downi sündroom.

Matteli asepresidendi Lisa McKnighti sõnul loodi nukk selleks, et üha rohkem lapsi saaksid end Barbie-nukus näha.

«Lisaks sellele tahame julgustada lapsi mängima nukkudega, kes ei näe välja nagu nemad. Mäng võib õpetada mõistmist ja empaatiat. Uue nuku eesmärk on inspireerida kõiki lapsi mängu kaudu rohkem lugusid rääkima,» kommenteerib McKnight.

Nukk kujundati koostöös rahvusvahelise Downi sündroomi ühingu (NDSS) ja meditsiinitöötajatega. See tehti teistest nukkudest veidi lühem, nukul on ümaram nägu ja väiksemad kõrvad. Nukk on riietatud kollakassinisesse liblikamustriga kleiti. Liblikas on Downi sündroomi rahvusvaheline sümbol.

«See tähendab nii palju meie kogukonnale, kes saab esimest korda mängida Barbie-nukuga, mis näeb välja nagu nemad,» ütleb rahvusvahelise Downi sündroomi ühingu tegevjuht Kandi Pickardi.

Saatejuhi ja ema Katrin Lusti hinnangul on sellise nuku loomisel ka hariduslik funktsioon.