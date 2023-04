IMELINE OOTUSAEG ⟩ Lindsay Lohan näitas esimest korda oma kasvavat beebikõhtu

Juba lapsena Hollywoodi suurfilmides mänginud Lindsay Lohan ootab esimest last! 36-aastase näitlejanna esiklaps peaks ilmavalgust nägema juba sel suvel.

Oma eraelu praeguseks kiivalt saladuses hoidev Lohan jagas alles nüüd esimest pilti enda beebikõhust. Parasjagu New Yorgis viibinud Lohan tegi endast täispikkuses foto ja postitas selle oma Instagrami-lugudesse.

New Yorgis oli Lohan enda katsikute pärast, vahendab Daily Mail. Suurlinnas elavad Lohani lähedased ja ka lapsepõlvesõbrad, kuna näitlejanna kasvaski üles just New Yorgi lähedal.

Väidetavalt naudib Lohan lapseootust väga. «Ta on kõige õnnelikum, kui ta on koos oma lähedaste sõprade ja perega. Ta on harva pikalt linnas, aga ta pere ja sõbrad tahtsid tähistada,» rääkis allikas Lohani katsikutest.

Näitlejanna beebipidu oli väga privaatne ja kutsutud olid vaid vähesed. Suurem pidu korraldatakse aga Dubais, kus näitlejanna koos abikaasaga elab.

Lohan kihlus oma Kuveidist pärit kallima Bader Shammasiga 2021. aasta novembris. Nad hoidsid oma abiellumist kaua saladuses. Möödunud suvel avaldas Lohan oma sünnipäeval, et on abiellunud, ja tema pulmapäevaks peetigi 1. juulit. Tegelikult abiellusid Lohan ja Shammas 3. aprillil.

Paar on oma suhet avalikkuse eest pigem saladuses hoidnud. 2010. aastal Florida ülikooli lõpetanud Shammas oli nooruses vägagi skandaalse Lohaniga enne kihlumist koos olnud üle kahe aasta. 2021. aasta alguses avaldas allikas Briti meediale, et nende suhe on tugev.

Esimest korda mainis Lohan Shammast oma Instagramis aga juba 2020. aasta veebruaris. Postituses kirjutas Lohan, et nautis kontserti koos õe ja kallimaga. Mõne aja pärast muutis ta pealkirja ära ning hiljem kustutas postituse täielikult.