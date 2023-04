Sass Henno otsib lapsehoidjat

Kirjanik Sass Henno on kirjutanud Kalamaja grupis Facebookis, et otsib oma pojale Kaironile lasteaeda või lapsehoidjat.

«Tere, armsad Kalamaja naabrid. Minu nimi on Kairon Henno, elan turu lähedal ja ma saan sügisel kaheseks. Teile võib see lihtne tunduda, aga kuna mu vanemad mul nii kõrges eas enam päevad läbi Boheemi mängunurgas logeleda ei lase, siis andke nüüd palun asjalikku nõu,» seisab Henno postituses.

«Mõni päev, mõned tunnid ja olen alustuseks juba rahul. Iga soovitus on teretulnud. Muidu pean koos täiskasvanutega tööl kaasas käima ja mis elu see on,» seisab postituse lõpus.

Sass Henno räägib Elu24-le, et lasteaiale või lapsehoidjale on neil koos elukaaslasega ka kindlad kriteeriumid.

Ta toob välja, et kuna pojal Kaironil on nii üle Eesti kui Kalamajas justkui mitu kodu, siis nad pole koos kaaslannaga isegi veel nii kaugele mõelnud, et millises kodus see kõik toimuda võiks.