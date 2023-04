VÕIT KOHTUS ⟩ Keskealine soomlanna sai põhjendamatu vallandamise eest kopsaka valuraha

Kohtus väitis Telia, et Anne inglise keele oskus ei ole piisav. Kohus võttis aga arvesse Anne töökogemust uuel töökohal ning tõi välja, et naine kasutas Soome suurettevõtte alluvuses tööalaseks suhtlemiseks ainult inglise keelt.

Anne ise on kohtuotsusega rahul ning tunnistab, et hüvitis aitab teda natukene töötuna oldud ajal tekkinud rahaliste raskustega.

«Hüvitisest olulisem on aga see, et ettevõttele anti mõista, et niimoodi ei tohi töötajatega käituda,» kommenteerib soomlanna kohtuvõitu.