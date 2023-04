ARMUKADEDUS VIIS VERETEONI ⟩ Navesti jõest leitud Helari lugu: tal olid juba ammu armukadeduse probleemid

Teisipäeva õhtul kella 19 ajal teatas kohalik elanik häirekeskusele, et märkas Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Navesti jões puuoksa taha takerdunud inimese surnukeha. Jõest välja toodud mehe riietus, isikutunnused ja asukoht annavad politseinikele alust arvata, et suure tõenäosusega on see just möödunud aasta detsembrikuus raske kuriteo toimepanemise järel kadunuks jäänud kahtlustatav Helari.