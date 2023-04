MART RAUDSAAR ⟩ Nursipalu nurjunud tulemine

Mis siis oleks lahendus? Laiemalt, planeeringuprotsess tuleks Eesti riigis korda teha ja inimesi (ning Võrumaa näitel ka omavalitsusi) tuleks päriselt kaasama hakata. Mitte naljapärast või vormiliselt, vaid ikka päriselt kohe. Teiseks, konkreetses Nursipalju harjutusväljaku planeeringus tuleb kogu protsess lahti võtta ja seda inimestele selgitada. Tuleb vabandada ja öelda, et me nii enam ei tee. Kuigi ma ei mõtle planeeringu nullist uuesti tegemist, selleks ei pruugi tõesti enam aega olla. Kolmandaks, kui avalikkus veendub, et kaitsejõududele on seda polügooni tõepoolest hädavajalikult tarvis, siis peavad inimesed saama oma kodude eest väärika kompensatsiooni. Praegu käib selle teemaga mingi arusaamatu närutamine.

Mul olen kindel, et võrokesed, kes on suured maakonna patrioodid, tulevad kompromissidele, kui nad mõistavad Eesti riigi kaitsevajadusi ja saavad ebamugavuste eest piisava kompensatsiooni. Praegu on õhus kahtlus, et asjad pole ikkagi nii, nagu nad on; et midagi on inimeste eest varjatud (ja kuna on ka, siis jääb õhku küsimus, kui palju ja mida üldse uskuda?) ja et äkki saaks kuidagi teisiti, ilma Nursipalu laiendamata. Aga Eesti riik peaks oma suhtumist ja käitumist inimestesse otsustavalt (ja usutavalt) muutma. Asi on, aga ei ole ainult Nursipalus.